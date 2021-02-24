الشنطي: الرقابة الإدارية تجري تحقيقا بشأن تقصير الوفاق في مكافحة كورونا

قال مدير هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، إن موعد إصدار تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2020 في مراحله الأخيرة وسينشر خلال شهري أبريل مايو المقبلين.

وأوضح الشنطي في تصريحات صحفية، أن سبب عدم ذكر وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة بتقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 كان تقديرا لظروف الحرب فقط لا أكثر، مؤكدا أنه سيتم نشرها في القريب العاجل، مضيفا أن هيئة الرقابة لا تخفي سرا وستتخذ الإجراءات القانونية حيال كل مخالف.

وتابع الشنطي أن قضية إحالة وزيري الاقتصاد والزراعة بحكومة الوفاق غير المعتمدة وغيرهم من المسؤولين إلى التحقيق لوجود مخالفات في ملف التونة قديمة مستحدثة، لافتا إلى أن الهيئة رصدت عدة مخالفات إدارية ومالية مع وجود تقصير لكافة المسؤولين بالجهات المذكورة بقرار إحالتهم للتحقيق لوجود مخالفات عدم وضع سعر محدد للتونة وعدم دخول الإيرادات هذه السنة إلى الخزانة العامة.

وأكد الشنطي أن موضوع تقليص عدد السفارات والقنصليات بالخارج يوجد به العديد من المخالفات، مطالبا بتقليص السفارات والقنصليات، مبينا أن عدد السفراء والمسؤولين بالخارج كبير جدًا ويجب تقليص المرتبات.

وتابع الشنطي أن هناك وعودا من وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة بتقليص عدد السفارات والقنصليات بالخارج من خلال وضع ملاك وظيفي لهم، مضيفا أن العمل جاري بالتنسيق مع المجلس الرئاسي وهيئة الرقابة ووزارة الخارجية لتنفيذ ذلك.

وكشف الشنطي أن ميزانية 2021 تقترب من 80 مليار دينار، مضيفا أنه لابد أن تكون قيمة الميزانية كذلك لأن سعر الصرف اليوم 4.48 وهذا ما يعادلها تقريبا، موكدا أن الميزانية يجب أن تقدم بهذا الشكل المرتفع لأنها ستحوي على دعم الكهرباء والبنزين وغيره، بهذا السعر وليس كالسابق بـ1.40.

وأكد الشنطي أن هناك تقصيرا من حكومة الوفاق غير المعتمدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد مع عدم وجود وزير للصحة وتسييرها من قبل وكيلين بالإضافة إلى تضارب في الاختصاصات وغيرها، مبينا أنه يتم إجراء تحقيق حاليا من قبل الهيئة بهذا الشأن، موضحا أن الديون على صحة الوفاق بلغت 900 مليون نتاج مواجهة كورونا وتم تخصيص 600 مليون لها أول أمس من قبل الحكومة.

وقال الشنطي إن لقاح كورونا أزمة عالمية وليس في ليبيا فقط لتعدد الشركات المختصة به، متوقعا وصول اللقاح إلى ليبيا خلال مارس المقبل.

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