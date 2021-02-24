ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

24 February, 2021

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق ،اليوم الأربعاء ،إن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” اختارت الليبى عبد الحكيم الواعر ،ليشغل منصب نائب المدير العام الممثل الدائم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و أضافت الوزارة في بيان لها ،أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ومقرها روما – إيطاليا، ترسل الموافقة النهائية لتعيين المرشح الليبى عبد الحكيم الواعر فى منصب نائب المدير العام الممثل الدائم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين عدة مرشحين من دول مختلفة.

و من المنتظر يتسلم الواعر مهامه رسميا بهذا المنصب الجديد مع بداية شهر إبريل القادم ،وقد قدمت وزارة الخارجية التهنئة للواعر متمنية له دوام التوفيق، وأن يكون الوجه المشرف لليبيا فى منظمة الفاو.