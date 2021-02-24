الدبيبة لـ السفير التونسي: نتطلع لتكون المنطقة الحدودية عامل استقرار وتنمية مشتركة للطرفين

الدبيبة والعجيلي ناقشا وفقًا للتغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سبل تحقيق شراكة أكثر فاعلية تليق بتونس.

وأبدى تطلعه إلى أن تكون المنطقة الحدودية عامل استقرار وتنمية مشتركة للطرفين، مشيرًا إلى أن زيارتها ستكون ضمن أولويات برنامج الزيارات الخارجية للحكومة.