بن شرادة: الدعوة لتغيير رئاسة مجلس النواب في هذا التوقيت تعرقل جهود منح الثقة للحكومة

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة ضرورة توحيد البرلمان في هذه المرحلة، مشيرًا إلى اشتراط النواب تغيير رئاسة مجلس النواب، وهو ما يرفضه عقيلة صالح، معربًا عن أمله في أن يمنح مجلس لنواب الثقة للحكومة الجديدة.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الثلاثاء طالب أعضاء المجلس بضرورة إرجاء الحديث عن رئاسة البرلمان لحين منح الثقة للحكومة الجديدة، مؤكدًا أن الدعوة لتغيير رئاسة مجلس النواب في هذا التوقيت تعرقل جهود منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية