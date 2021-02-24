شركة البريقة تعرض إسطوانات غاز جديدة وتعلن تنصيب وحدات تعبئة لها

ليبيا – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اعتزامها تنصيب وحدات تعبئة اسطوانات غاز بالمراكز التابعة لها في المدن والمناطق قبل شهر رمضان المبارك، موضحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن السياسة التي انتهجتها لجنة الإدارة بالشركة باتجاه تطوير وتحسين خدماتها تجاه المواطن، بعد أن تم الحصول على الموافقات اللازمة من المؤسسة الوطنية للنفط، وتقنين الإجراءات مع الجهات السيادية ذات العلاقة.

الشركة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن المواطن سيتمكن من اقتناء اسطواناته البلاستيكية والحديدية وتعبئتها في أي من الوحدات التي تعمل الشركة على تنصيبها بمختلف المدن والمناطق.

وبينت أن هذه الاستراتيجية ستعمل على محاربة ظاهرة السوق السوداء والتلاعب بالأسعار التي انتهجتها بعض أصحاب النفوس المريضة مسلكًا للكسب غير المشروع، وتزامنت هذه الخطوة مع توريد عدد من الاسطوانات الحديدية والبلاستيك التي تقوم الشركة على الانتهاء من إجراءاتها، ليكون بمقدور المواطن اقتناؤها من خلال منظومة الحجز التي تم تطويرها، بعد أن تم تجربتها خلال مطلع هذا العام.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية