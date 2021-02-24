النعاس: أولوية المرحلة لمجلس النواب تتمثل في منح الثقة للحكومة

أكدت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، فيروز النعاس، أن شعار المرحلة الحالية هو المضي قدما نحو الاستقرار، مضيفة أنه على ضوء ذلك يمكن قراءة وصول نائبي، عقيلة صالح، ودعوتهما لتوحيد الصفوف وترتيب الخطوات، مبينا أن كل من يتخلف عن الركب سيتم تجاوزه.

وتابعت النعاس في تصريحات صحفية، أن محاور الجلسة الرسمية لمجلس النواب ستكون وفق أولوية المرحلة التي تتمثل في منح الثقة للحكومة الجديدة، مضيفا أنه بعد ذلك سيتم البدء في إعادة ترتيب البيت الداخلي لمجلس النواب.

وأوضحت النعاس أن طرابلس مدينة ليبية ولا شيء يمنع من أن تنعقد بها جلسة مجلس النواب المرتقبة.

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