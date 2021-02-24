«السايح» يبحث مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية الاستعداد للانتخابات

التقى رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، اليوم الأربعاء مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح لبحث سبل التعاون استعداداً للانتخابات.

حضر اللقاء عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، حيث تم استعراض سبل التعاون بين المفوضية ومصلحة الأحوال المدنية استعداداً للانتخابات المقررة في ديسمبر من العام الجاري.

كما بحثَ اللقاء جملة من المقترحات الخاصة بتطوير وتحديث سجل الناخبين، وتزويد المفوضية بقاعدة بيانات المستهدفين من الشباب الذين بلغوا السن القانونية للتسجيل كناخبين خلال الاستحقاق الانتخابي القادم.

وأكد محمد بالتمر على ترحيب المصلحة بالتعاون مع المفوضية وتذليل الصعوبات أمام كافة المواطنين لتوسيع قاعدة المشاركة بما يضفي على الانتخابات أعلى درجات المصداقية.