ليبيا الان

«السايح» يبحث مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية الاستعداد للانتخابات

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، اليوم الأربعاء مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح لبحث سبل التعاون استعداداً للانتخابات.

حضر اللقاء عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، حيث تم استعراض سبل التعاون بين المفوضية ومصلحة الأحوال المدنية استعداداً للانتخابات المقررة في ديسمبر من العام الجاري.

كما بحثَ اللقاء جملة من المقترحات الخاصة بتطوير وتحديث سجل الناخبين، وتزويد المفوضية بقاعدة بيانات المستهدفين من الشباب الذين بلغوا السن القانونية للتسجيل كناخبين خلال الاستحقاق الانتخابي القادم.

وأكد محمد بالتمر على ترحيب المصلحة بالتعاون مع المفوضية وتذليل الصعوبات أمام كافة المواطنين لتوسيع قاعدة المشاركة بما يضفي على الانتخابات أعلى درجات المصداقية.

 

الوسوم

«السايح»

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك