بوقعيقيص: نحن سنعتمد الحكومة في حال رفضها من مجلس النواب لأسباب غير مقبولة

ليبيا – قالت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص إن الجميع ينتظر من مجلس النواب أن يكون على مستوى من المسؤولية، سواء أكان عند حسن الظن به أو أخل بالتزاماته.

بوقعيقيص أشارت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الأمر سيعود لهم باعتبارهم بملتقى الحوار الليبي، لافتةً إلى أنهم يسعون للقاعدة الدستورية والقوانين المرافقة التي تتعلق بتنظيم السلطات لتقديم حزمة كاملة للمبعوث الجديد من كل المخرجات وخارطة الطريق، ليتم اعتمادها جملة واحدة من المبعوث الأممي ومجلس الأمن.

وأضافت: “مجلس الأمن إذا اعتمد المخرجات التي تنص على الحكومة الجديدة، سيبقى بعد ذلك تسمية رئيس؛ لأنه حاليًا المجلس الرئاسي معتمد بمجرد صدور قراره، وتبقى الحكومة فقط. الأسماء ستقرر محليًا عبر مجلس النواب أو ملتقى الحوار السياسي، وفي حال رفض مجلس النواب الحكومة سيعود لنا الأمر، لكن سنستمع لأسباب الرفض إن كانت موضوعية سندعمها، وإذا وجدنا فيها أمورًا غير مقبولة وقانونية، سنعتمد الحكومة نحن برغم رفض مجلس النواب”.

كما توقعت أن يكون رد المبعوث الأممي على الملاحظات والبيان مؤيدًا، متمنيةً أن يقوم مجلس النواب بالانتباه للتجاوزات التي يقوم بها، بالأخص أن نظامه الداخلي يمنع النواب من الترشح للمناصب الحكومية.