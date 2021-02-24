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«برنيق للطيران» تنفذ أول رحلة افتتاحية بين «بنغازي» و«طرابلس»

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت شركة برنيق للطيران، إنها نفذت أول رحلة افتتاحية بين مطاري بنينا الدولي ومعيتيقة، اليوم الأربعاء، حيث حطت على تمام الساعة 14:45 طائرة برنيق للطيران من طراز ايرباص A320 على أرض مطار بنينا الدولي بعد عودتها من الرحلة الإفتتاحية إلى العاصمة طرابلس.

أضافت “الشركة” في بيان: “كان على متنها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و كان في إستقبالهم في صالة كبار الزوار نائب مدير مصلحة الطيران المدني ومدير هيئة المطارات و مدير منفذ مطار معيتيقة الدولي ولفيف من الشخصيات العامة و مسؤولي قطاع الطيران في ليبيا”.

واختتمت شركة برنيق للطيران، بيانها قائلةً: “نسأل الله التوفيق والسداد في جمع الوطن الواحد وخدمة لشعبنا الواحد لنعتلي السماء معاً”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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