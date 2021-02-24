«برنيق للطيران» تنفذ أول رحلة افتتاحية بين «بنغازي» و«طرابلس»

قالت شركة برنيق للطيران، إنها نفذت أول رحلة افتتاحية بين مطاري بنينا الدولي ومعيتيقة، اليوم الأربعاء، حيث حطت على تمام الساعة 14:45 طائرة برنيق للطيران من طراز ايرباص A320 على أرض مطار بنينا الدولي بعد عودتها من الرحلة الإفتتاحية إلى العاصمة طرابلس.

أضافت “الشركة” في بيان: “كان على متنها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و كان في إستقبالهم في صالة كبار الزوار نائب مدير مصلحة الطيران المدني ومدير هيئة المطارات و مدير منفذ مطار معيتيقة الدولي ولفيف من الشخصيات العامة و مسؤولي قطاع الطيران في ليبيا”.

واختتمت شركة برنيق للطيران، بيانها قائلةً: “نسأل الله التوفيق والسداد في جمع الوطن الواحد وخدمة لشعبنا الواحد لنعتلي السماء معاً”.