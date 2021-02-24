«صنع الله» لـ«شركة نفطية تركية»: كامل دعمي لكم لتقديم أفضل الخدمات لليبيا

اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بمجموعة MEST التركية المشرفة على مشروع تطوير مصحة النفط طرابلس وانشاء مصحتين متكاملتين بكل من بنغازي وسبها.

بحسب بيان لـ”مؤسسة النفط”: “عُقِد يوم أمس الثلاِثاء بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، اجتماع تقابلي بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة MEST، الشركة المشرفة على مشروع تطوير مصحة النفط طرابلس، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله، وأعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، ومدير عام مصحة النفط الانسة أمينة معكاف، ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة MEST التركية فانح اينمار، وعضو مجلس الإدارة للمجموعة د.محمد رجب”.

تم خلال الاجتماع اطلاع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على اخر ما تم التوصل اليه من تنفيذ بمراحل مشروع تطوير مصحة النفط بطرابلس ونسبة الانجاز، والتحديات القائمة التي تعيق تنفيذ بعض الاعمال، والاحتياجات اللوجستية الضرورية للتمكّن من انجاز هذا المشروع الحيوي في الوقت المحدد، بحسب البيان.

كما تطرّق الحاضرون الى اخر ما تم التوصل اليه من إجراءات وخطوات بشأن انشاء مصحات حديثة بكل من بنغازي وسبها، على غرار ما يتم القيام به من تحديثات وتجهيزات، بالإضافة الى الامكانيات الحديثة الجاري اضافتها وتطوير البعض منها بمصحة النفط طرابلس، واهم واخر الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد من قبل لجنة الإدارة مصحة النفط بالتنسيق مع مجموعة MEST.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط على دعمهم الكامل لهذا المشروع الى ان ينتهي بتوفيق الله في الوقت المحدد، لتقديم افضل الخدمات الصحية لمستخدمي قطاع النفط، وفق قوله.