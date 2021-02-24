الشيخ مفتاح مرزوق: نواب الجنوب يفضلون عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في سرت

قال الشيخ مفتاح مرزوق، رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، إن نواب الجنوب يفضلون عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في سرت، مطالبًا الجميع أن يبتعدوا عن المصالح الشخصية وأن يعيدوا ليبيا إلى مكانتها التي كانت في السابق.

وأشار مرزوق في تصريح صحفي، إلى الدور الذي لعبته مدينة سرت في توحيد الليبيين في معركة القرضابية ضد المستعمر الإيطالي عام 1915م، ومن خلال مؤتمر سرت الأول للمصالحة الوطنية الذي جمع أعيان ومشايخ القبائل الليبية عام 1922م.

وألمح مرزوق إلى أن الليبيين اليوم في معركة لا تقل أهمية عن معركة القرضابية، معركة بناء السلام والوحدة الوطنية، ومعركة دولة الأمان، مؤكدا أن على كل الشعب الاحتكام لصندوق الديمقراطية بدلاً من صندوق السلاح والذخيرة وليكن السلاح تحت سيطرة الدولة، داعيا إلى تغليب مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى، من أجل ليبيا موحدة.

وأكد مرزوق على أن قبائل مدينة سرت وأهلها على استعداد لاستقبال ضيوفهم من كل المناطق، لعقد جلسات مجلس النواب فيها، موضحا أن مدينة سرت مدينة السلام ولم الشمل رغم كل الآلام.

ونفى مرزوق ما تردد من شائعات بأن سرت غير مؤمنة أو غير جاهزة، مؤكدا أنها في أمان تام، وأن بها قاعة من أفضل القاعات على مستوى شمال إفريقيا، وفيها فندق، وكل المكونات التي في إمكانها استضافة مثل هذه الجلسة.

ودعا مرزوق جميع النواب والمسؤولين أن يبتعدوا عن المصلحة الشخصية الضيقة، مشددا على ضرورة إنهاء الحروب ولم الشمل والحفاظ على وحدة البلاد.

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