اختتام 4 دورات تدريبية حول مخاطر كورونا في مدارس سرت

اختتمت لجنة التوعية والتثقيف والتدريب لمكافحة فيروس كورونا في سرت ، فعاليات 4 دورات تدريبية بالمدينة وضواحيها، قدمها أطباء وأساتذة ومختصون متطوعون.

حيث قال عضو اللجنة الناطق الإعلامي لها، إن الدورات استهدفت الاختصاصيين الاجتماعيين التابعين لمكتب خدمات التعليم بسرت، وسرت المركز، والقرضابية، وتضمنت إلقاء محاضرات حول الإجراءات الاحترازية الوقائية والتعامل مع المصابين وحالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

كما تناولت محاضرات عن الصحة المدرسية، والتعريف بها، والشروط الواجب توافرها في المدارس، وتفعيل مكاتب الصحة المدرسية.

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