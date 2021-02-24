اللجنة الوطنية لتمكين الشباب في سرت تطالب السلطات الجديدة بعدد من الاستحقاقات

أبدت اللجنة الوطنية لتمكين الشباب في سرت، دعمها للخطوات السياسية المتخذة، مرحبة بقدوم مجلس النواب إلى سرت لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

اللجنة وفي بيان لها دعت كلا من المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، بتنفيذ مطالب الشباب، والمتمثلة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، للمضي نحو تحقيق الاستقرار لشباب سرت خاصة وشباب ليبيا عامة.

ودعا البيان للنظر في ملف الباحثين عن عمل، وحلحلة مشكلة التعويضات عن حربي 2011، و2016، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين من أبناء سرت، والكشف عن المفقودين وتسليم الجثامين.

كما دعا بيان اللجنة الوطنية لتمكين الشباب لعقد اجتماعات مجلس الوزراء بمدينة سرت، وجعل المدينة عاصمة إدارية حسب الاتفاق السياسي.

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