«حويلي»: جاهزون بـ«خارطة طريق» إذا فشل «النواب والدولة» في إقرار الدستور

أكد عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار عبد القادر حويلي أن أعضاء اللجنة القانونية سيعقدون جلسة الخميس لاستكمال ما تبقّى من خارطة طريق القاعدة الدستورية.

وأوضح حويلي لقناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أنهم سيستكملون 24 مادة من أصل 63 من المقترح المقدم، على أن تستمر الجلسات إلى حين إنهائها، مشيرا إلى أنهم راجعوا في جلسة الثلاثاء عبر تطبيق زووم مواد المقترح من المادة 1 إلى 24.

وقال عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار إنه باستكمال المواد وتنقيحها ستكون لديهم خارطة طريق واضحة جاهزة في حال عجز النواب والدولة عن التوافق لتقديمها للانتخاب في 24 ديسمبر القادم.