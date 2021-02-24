صنع الله يبحث مع MEST التركية نسبة الإنجاز في مشروع تطوير مصحة النفط طرابلس

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع مجموعة MEST التركية، الشركة المشرفة على مشروع تطوير مصحة النفط طرابلس، آخر تطورات المشروع، ونسبة الإنجاز.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم، عقد أمس الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، اجتماع تقابلي ضم المهندس مصطفى صنع الله، وعضوي مجلس إدارة المؤسسة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، ومدير عام مصحة النفط أمينة معكاف، ورئيس مجلس إدارة مجموعة MEST التركية دكتور فانح اينمار، وعضو مجلس الإدارة للمجموعة د.محمد رجب.

وأوضح البيان أن الاجتماع بحث اطلاع إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على آخر ما تم التوصل إليه من تنفيذ بمراحل مشروع تطوير مصحة النفط بطرابلس ونسبة الإنجاز، والتحديات القائمة التي تعوق تنفيذ بعض الأعمال، والاحتياجات اللوجستية الضرورية للتمكّن من إنجاز المشروع الحيوي في الوقت المحدد.

كما تطرّق الحاضرون إلى آخر ما تم التوصل إليه من إجراءات وخطوات بشأن إنشاء مصحات حديثة بكل من بنغازي وسبها، على غرار ما يتم القيام به من تحديثات وتجهيزات، بالإضافة إلى الإمكانيات الحديثة الجاري إضافتها وتطوير البعض منها بمصحة النفط طرابلس، وأهم وآخر الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد من قبل لجنة الإدارة مصحة النفط بالتنسيق مع مجموعة MEST.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، دعمهم الكامل لهذا المشروع حتى ينتهي في الوقت المحدد، لتقديم افضل الخدمات الصحية لمستخدمي قطاع النفط.

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