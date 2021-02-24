نقاصة يؤكد استمرار عملية إزالة الألغام من أجل فتح الطريق الساحلي

أخبار ليبيا24

أكد عضو وفد حكومة الوفاق باللجنة العسكرية 5+5 العميد مختار نقاصة، الأربعاء، أن عملية إزالة الألغام مستمرة وتسير بشكل جيد، على الرغم من البطء في العمل بسبب قلة الإمكانيات، وقلة الفرق المختصة بإزالة الألغام ومخلفات الحرب.

وقال النقاصة، لأخبار ليبيا 24، إنه تم تحديد مدة 15 يومًا لإزالتها، ولكن قلة الإمكانيات تسبب في التأخير.

وأشار إلى أن الفرق عليها أن تقدم تقاريرها للجنة العسكرية المشتركة، وبعدها سيتم فتح الطريق الساحلي، الذي تأخر بسبب ملف الألغام ومخلفات الحرب على جانبي الطريق.

وأضاف، أن اللجنة تقوم بجهد كبير لفتح الطريق الساحلي في أقرب وقت، لافتًا إلى أن إعادة فتحه أمر ضروري.