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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

24 February, 2021

شهدت قاعة الإجتماعات بمقر المجلس البلدي البوانيس مراسم توقيع مذكرة التفاهم الثانية للعام2021 بين بلدية وادي البوانيس ومشروع تقارب

ينص مشروع المذكرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID على أعمال الصيانة للطريق الرئيسي بمحلة تمنهنت ستنفذ خلال العام الحالي .

يشار إلى أن مشروع تقارب كان قد قام بتوقيع مذكرة التفاهم الأولى مع بلدية وادي البوانيس خلال العام 2020 والتى تنص على إنشاء معلب خماسي بالساحة الرياضية بمحلة سمنو والتي ستبدأ الأعمال به خلال الفترة القادمة

وتأتي هذة الاتفاقيات في إطار التعاون بين وزارة الحكم المحلي والمجلس البلدي البوانيس والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بتحسين الخدمات المجتمعية وتعزيز ثقافة إشراك المواطن في المشاريع الخدمية ؛

هذا وسيتم مستقبلآ إقتراح مشروع خدمي بمحلة الزيغن والذي سينفذ خلال العام القادم 2022 .