حكومة الوفاق تبحث مع الشؤون الانساية للأمم المتحدة تعزيز جهود عودة أهالي تاورغاء

ليبيا – التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة اليوم الأربعاء الأمين العام المساعد ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى ليبيا جورجيت جانيون، ونائب رئيس وكالة الأمم المتحدة للهجرة في ليبيا مات هوبر، والوفد المرافق لهم.

جلالة استعرض بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق جهود حكومة الوفاق ووزارة النازحين في المجال الإنساني، وآلية عمل الوزارة ودورها الفني الاستشاري في ملف النازحين والمصالحة الوطنية.

وتطرق اللقاء إلى الاحتياجات الملحة بمناطق جنوب طرابلس وتعزيز جهود عودة أهالي تاورغاء، ومواجهة تحديات العودة في مجالات البنية التحية.

بدورها، رحبت جورجيت جانيون باستمرار جهود وقف إطلاق النار والسماح للعاملين في المجال الإنساني تقديم الخدمات الضرورية لمستحقيها.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية