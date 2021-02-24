مراقبة تعليم سرت تدرس آلية تفعيل مشروع بوابة التميز في الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي

عقد اجتماع لتفعيل مشروع بوابة التميز في الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي، والذي يهدف إلى إعداد كوادر من المدربين المعتمدين في تخصص الخدمة الاجتماعية

وخلص الاجتماع الذي ضم مديرة إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية، نادية البكوش، ولفيفا من المسؤولين ذوي العلاقة، إلى الاتفاق على وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ المشروع من خلال ترشيح المتدربين في مجال الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي من مكاتب الخدمات التعليمية بمراقبة تعليم سرت، بواقع 3 مدربين من كل مكتب، كما سيتم تزويدهم بالمفردات العلمية والحقائب التدريبية الخاصة بذلك.

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