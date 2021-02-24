ليبيا تفوز بمنصب رفيع في «الفاو»

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» اختيار الليبى عبد الحكيم الواعر، في منصب نائب المدير العام الممثل الدائم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة.

وذكرت المنظمة، في بيان اليوم، إن «منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ومقرها روما إيطاليا، أرسلت الموافقة النهائية لتعيين المرشح الليبى عبد الحكيم الواعر فى منصب نائب المدير العام الممثل الدائم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين عدة مرشحين من دول مختلفة».

وبحسب بيان المنظمة، فإن الواعر من المنتظر أن يتسلم مهامه مع بداية شهر إبريل القادم.

وقدمت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق التهنئة للواعر متمنية له دوام التوفيق، وأن يكون الوجه المشرف لليبيا فى منظمة الفاو.