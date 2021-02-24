ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 February, 2021

أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، محادثة هاتفية بعد ظهر اليوم مع رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة.

وقالت البعثة الأممية ،إنه ومع سرعة اقتراب الموعد المحدد لتقديم تشكيلة الحكومة، ناقش الطرفان التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف.