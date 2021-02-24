الخطوط الليبية تسيّر رحلات لـ5 وجهات دولية

أكد مصدر إعلامي في الخطوط الجوية الليبية تسييرها لرحلات جوية لـ5 وجهات جديدة هي: “صفاقس، تونس، الإسكندرية، إسطنبول، ونيامي”، بالإضافة للرحلات الداخلية بين بنغازي وطرابلس.

وقال المسؤول الإعلامي إنّ توحيد إدارة الشركة في المنطقتين الشرقية والغربية ساعد على إضافة الوجهات الجديدة.

وأشار المصدر إلى أنّ الخطوط الجوية الليبية حصلت على تصريح من أجل تشغيل خط ليبيا القاهرة الذي سيتم افتتاحه خلال الفترة القادمة للمواطنين.

يذكر أنّ الخطوط الجوية الليبية تنتظر حالياً دخول 5 طائرات جديدة في الخدمة؛ لتُشكل إضافة قوية لأسطول الطائرات التي تملكها.

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