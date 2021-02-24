«لملوم»: أعطينا نزلاء مؤسسة التأهيل الفرصة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم

حضر وزير العدل بـ”حكومة الوفاق” محمد لملوم، اليوم الأربعاء، حفل تكريم النزلاء الطلبة الناجحين في الشهادتين الإعدادية والثانوية بمؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراء الرئيسي، حضر الحفل رئيس جهاز الشرطة القضائية، ووكيل وزارة التعليم، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، ومكتب النائب العام، ورئيس وحدة تحسين السجون بوزارة العدل ،وعدد من مدراء الإدارات، والمكاتب بالوزارة وضباط وضباط صف ومدراء الإدارات بجهاز الشرطة القضائية.

و ألقى “لملوم” كلمة بالمناسبة أشاد فيها بالدور الذي تقوم به مؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراء في تطبيق الشروط والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان لتأهيلهم وتهيئتهم للعودة والاندماج في المجتمع في إطار احترام حقوق الإنسان، والتي أبرزت تطور الدور التعليمي والتأهيلي الذي تقوم به مؤسسات الإصلاح والتأهيل ،وإعطاء النزلاء فرصة أكبر للمشاركة الإيجابية وتطوير ذاتهم وقدراتهم سعياً إلى تحقيق طموحاتهم وأحلامهم بأن يصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع ، إعمالا للغاية المثلى لمؤسسات الإصلاح و التأهيل كمراكز لإعادة التأهيل والإدماج، وفق قوله.

وأشار لملوم بأن الوزارة تولي أهمية خاصة للتعليم داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل كخطوة مهمة للتأهيل في إتجاه حصول النزيل علي حقة الإنساني في التعليم وتعزيز فرص إدماجه من جديد في المجتمع، وإن وزارة العدل وانطلاقا من مسؤولياتها كضامن للحقوق والحريات تسعى إلي أن تعمل كافة الجهات التابعة لها في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان،ولاسيما مؤسسات الإصلاح والتأهيل،فعملت علي تحسين ظروف الاحتجاز وخاصة التعليم وخدمات الرعاية الصحية وخدمات الاعاشة بما يضمن تماشيها مع المعايير الدولية، على حد زعمه.