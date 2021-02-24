كوبيش يجري اتصالًا مع الدبيبة بشأن تشكيل الحكومة مع توارد أنباء بتسليمها غدًا لمجلس النواب

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قالت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، أجرى محادثة هاتفية بعد ظهر اليوم الأربعاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، عبدالحميد الدبيبة.

وأضافت البعثة، أن مع سرعة اقتراب الموعد المحدد لتقديم تشكيلة الحكومة، ناقش الطرفان التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف.

يأتي ذلك فيما أفادت أنباء بأن التشكيلة الحكومية ستسلم غدًا الخميس إلى مجلس النواب من أجل اعتمادها.

وكان الدبيبة، قد ذكر أن هناك خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني، وذلك في إشارة إلى لجنة ملتقى الحوار السياسي الليبي.