بعد تعرضها لعملية سطو.. شركة البريقة تطالب بتوفير الحماية لشاحناتها والسائقين

طالبت شركة البريقة لتسويق النفط الجهات الأمنية بتوفير الحماية لكافة شاحناتها والسائقين والعاملين فيها، بعد ما تعرض ثلاث شاحنات لعملية سطو أمس الثلاثاء.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الشاحنات الثلاث كانت محملة بزيوت محركات السيارات وكانت في طريقها من شركة الزاوية لتكريرِ النفط باتجاه مستودعات البريقة في طربلس ومصراتة.

وأوضحة الشركة أن الكمية التي تعرضَت للسطو تبلغ 1800 صندوق من زيت الثريا 50/20 و720 صندوقا من زيت سهيل 40.

وكانت شركة البريقة قد خفضت سعر لتر الزيت إلى 10 دنانير ورفعت جودة الكثافة فيه ليعمل داخل المحرك حتى مسافة 8000 كيلومتر.

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