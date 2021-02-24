اليونان تطالب بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

طالب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الأربعاء، بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وشدد دندياس، خلال الدورة العادية الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من أجل تأمين الوحدة السياسية وحماية حقوق الإنسان بفعالية، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.

وكان رئيس الوزراء اليوناني “كرياكوس ميتسوتاكيس”، هنّأ رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي لفوزه بالرئاسة، وبحث معه أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في عديد من الملفات المهمة من أجل مصالح البلدين، حسب ما أفاد به مسئول المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي لــ 218.

وأكد ميتسوتاكيس خلال اتصال مع الدبيبة دعمه الكامل والمستمر للمجلس الرئاسي الجديد، مبدياً عزم بلاده فتح سفارتها وقنصليتها في ليبيا من جديد، فيما ثمّن “المنفي” عالياً دور اليونان في حل الأزمة الليبية، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على مدّ جسور التواصل مع دول الجوار والعالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية