الأمم المتحدة: غرق نحو 41 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

قالت منظمة الأمم المتحدة، الأربعاء، إن 41 مهاجرا على الأقل قد لقوا حتفهم غرقا في عطلة نهاية الأسبوع عندما انقلب قاربهم في وسط البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية في أحدث حادث غرق لسفينة لمهاجرين يفرون من ليبيا المنكوبة بالنزاع ويسعون لحياة أفضل في أوروبا.

وأضافت المنظمة أنه وفقا لمعلومات وكالة الهجرة واللاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن القتلى كانوا من بين 120 مهاجرا على الأقل على زورق غادر ليبيا يوم 18 فبراير، ووقع حادث الغرق بعد يومين.

وتابعت المنظمة أن سفينة تجارية قد أنقذت بعض المهاجرين وأخذتهم إلى ميناء بورتو إمبيدوكلي بصقلية في إيطاليا، مضيفة أنه تم العثور على جثة واحدة فقط ومن بين المفقودين ثلاثة أطفال وأربع نساء تركت إحداهن طفلها حديث الولادة في لامبيدوزا.

وأكدت المنظمة أن هذه المأساة هي الأحدث على طول طريق الهجرة في وسط البحر المتوسط حيث لقي نحو 160 مهاجرا متجهين إلى أوروبا حتفهم منذ بداية عام 2021.

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