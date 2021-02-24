خفر السواحل ينقذ 94 مهاجراً ويعيدهم إلى طرابلس

تمكنت عناصر تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل التابع لداخلية الوفاق من إنقاذ حياة 94 مهاجراً غير قانوني من جنسيات مختلفة، عُثِرَ عليهم تائهين في عرض البحر في قارب مطاطي متهالك.

حيث قامت العناصر بإنقاذهم ونقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين التابعة للإدارة بميناء طرابلس الدولي، وأشارت القوة التي أنقذتهم لوجود 10 نساء وطفلين على متن القارب المتهالك.

وأكدت وزارة الداخلية في منشور نشرته على صفحتها الرسمية، تقديمها المساعدات الإنسانية والطبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IMO للمهاجرين، قبل أن يتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يذكر أنّ عملية التسليم تمت بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، ورئيس فرع الإدارة طرابلس، ورئيس قسم الدوريات البحرية، ورئيس مكتب العمليات البحرية.

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