«الوطنية للنفط» تشارك في مؤتمر إطلاق منتدى الدول المصدرة للغاز 

شارك مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، في مؤتمر منتدى الدول المصدرة للغاز لاطلاق التقرير السنوي الخامس حول صناعة الغاز العالمية.

وتضمن المؤتمر مداخلات عدد من المسؤولين في الدول الأعضاء ورؤساء المنظمات الدولية المتعلقة بالطاقة والذين اشادو بدور المنتدى في مجال صناعة الغاز العالمية وبما قدمه التقرير السنوي في إصداراته السابقة من معلومات قيمة.

وقدم الدكتور يوري سنتيورين -الأمين العام للمنتدى- عرضا لأهم المؤشرات والمواضيع والبيانات التي تناولها التقرير وتبع ذلك حلقة نقاش شارك فيها الخبراء والبحاث بالمنتدى وأكثر من 220 مشارك حول العالم كما شارك في المؤتمر و حلقة النقاش السيد الدكتور الطاهر الناجح عضو المجلس التنفيذي للمنتدى عن ليبيا.