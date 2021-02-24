الجرندي يؤكد لـ بروغل على أهمية التنسيق مع ألمانيا لحل الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الأربعاء، مع سفير ألمانيا بتونس، بيتر بروغل، تطورات الأزمة الليبية.

وقالت الخارجية التونسية في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الجرندي أكد خلال اللقاء على أهمية التنسيق مع ألمانيا ومختلف الدول من أجل مساعدة الحكومة الليبية المؤقتة على المضي قدما في مختلف الاستحقاقات المنبثقة على حوار تونس والوصول إلى تسوية سياسية سلمية دائمة وشاملة للأزمة في ليبيا.

وأضاف البيان أن الجرندي أكد على أن استقرار الأوضاع في ليبيا سيساهم في المساعدة على تثبيت الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24