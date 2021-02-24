المنفي يبحث مع السائح استعدادات المفوضية العليا للانتخابات للاستحقاقات المقبلة

بحث رئيس المجلس الرئاسي المنتخب ضمن الحوار السياسي، محمد المنفي، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السائح، استعدادا المفوضية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والمقررة في ديسمبر المقبل.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي، استقبل الأخير ونائباه عبدالله اللافي و موسى الكوني اليوم الأربعاء، بمدينة طرابلس الدكتور عماد السائح، وعضو مجلس المفوضية عبدالحكيم بلخير.

وأوضح البيان أن اللقاء ناقش آخر الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

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