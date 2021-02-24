ليبيا الان

المنفي يبحث مع السائح استعدادات المفوضية العليا للانتخابات للاستحقاقات المقبلة

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي المنتخب ضمن الحوار السياسي، محمد المنفي، مع رئيس مجلس  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السائح، استعدادا المفوضية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والمقررة في ديسمبر المقبل.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي، استقبل الأخير ونائباه عبدالله اللافي و موسى الكوني اليوم الأربعاء، بمدينة طرابلس الدكتور عماد السائح، وعضو مجلس المفوضية عبدالحكيم بلخير.

وأوضح البيان أن اللقاء ناقش آخر الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك