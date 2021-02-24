الدبيبة كوبيش يبحثان تشكيلة الحكومة وجلسة الثقة

أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، محادثة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع رئيس الحكومة المكلف، عبد الحميد الدبيبة.

وذكرت البعثة في بيان، أنه “ومع سرعة اقتراب الموعد المحدد لتقديم تشكيلة الحكومة، ناقش الطرفان التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية”.

وأكد المكتب الإعلامي التابع لحكومة الوحدة، الأربعاء، أن التشكيلة الحكومية ستسلم غداً الخميس إلى مجلس النواب لاعتمادها.

وأشار المكتب الإعلامي، في بيان مقتضب، أنه سيقوم بنشر أسماء المرشحين بعد موافقة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

ولوّح الدبيبة، أمس الثلاثاء، باللجوء إلى “الخيار الثاني” في حال لم يتوافق أعضاء مجلس النواب حول الجلسة الخاصة بمنح الثقة للحكومة.

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