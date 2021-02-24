رئيس «المجلس الرئاسي» يبحث مع «مفوضية الانتخابات» الاستحقاقات المقبلة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي و موسى الكوني اليوم الأربعاء بمدينة طرابلس الدكتور عماد السائح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعبدالحكيم بلخير عضو مجلس المفوضية.

ذكر بيان لـ”المجلس الرئاسي” أن رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي بحث خلال الاجتماع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، التقى رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي ونائبه موسي الكوني برئيس مجلس الدولة خالد المشري وبعض من أعضاء المجلس.

وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي، في إيجاز صحفي، حصلت «الساعة 24» على نسخة منه: “اللقاء جاء بهدف التشاور حول الاستحقاقات المقبلة”.