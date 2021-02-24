مالطا تضع شروطها لتسليم حكومة «دبيبة» مخزونا كبيرا من الدينار الليبي 

وضع وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، شرط «موافقة الأمم المتحدة» لتسليم مخزون كبير من الدينار الليبي محتجز في فاليتا منذ أشهر، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة.

وقال إيفاريست بارتولو في بيان اليوم الأربعاء، إنه أجرى محادثات إيجابية مع دبيبة، الذي من المقرر أن يتولى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأوضح بارتولو، بخصوص احتجاز مخزون كبير من الدينار الليبي في مالطا، أن السلطات ستكون على استعداد لتسليمها بمجرد موافقة الأمم المتحدة، فضلا عن شرط آخر يتمثل في أن تذهب الأموال إلى مؤسسة مالية موحدة لصالح جميع الليبيين، وذلك وفق ما نقلت جريدة «تايمز أوف مالطا» في تقرير لها.

وناقش الجانبان عددا من القضايا، من ضمنها استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا، ومعالجة الاختناقات التي يواجهها الليبيون الذين يسعون للحصول على تأشيرات أو محاولة فتح حسابات مصرفية في مالطا.

وقال بارتولو إن بلاده ستعالج أيضًا المشكلات المتعلقة بالتأشيرات وتصاريح الإقامة لضمان تجنب التأخيرات والمصاعب «التي لا داعي لها» على الليبيين، كما ناقش بارتولو ودبيبة الخطوات الواجب اتخاذها لتسهيل فتح حسابات مصرفية لليبيين في مالطا شريطة مراعاة جميع اللوائح المالية الدولية.

وأشار بارتولو إلى ضرورة استئناف الرحلات بين البلدين، في وقت سيتم بحث القضية مع سلطات الاتحاد الأوروبي.

وبخصوص عودة التمثيل الدبلوماسي إلى ليبيا كشف الوزير المالطي، إلى أن العمل جار على فتح قنصلية وسفارة في طرابلس في مراحل متقدمة.