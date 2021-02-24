«الأحوال المدنية» و«العليا للانتخابات» يبحثان تطوير وتحديث سجل الناخبين استعداد لانتخابات ديسمبر

بحث رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات د.عماد السايح، اليوم الأربعاء، جملة من المقترحات الخاصة بتطوير وتحديث سجل الناخبين، استعدادا للانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، بديوان المجلس.

وبحسب بيان للمفوضية اليوم، استعرض اللقاء سبل التعاون بين الطرفين، استعداداً للانتخابات المقررة في ديسمبر من العام الجاري، كما بحثَ جملة من المقترحات الخاصة بتطوير وتحديث سجل الناخبين، وتزويد المفوضية بقاعدة بيانات المستهدفين من الشباب الذين بلغوا السن القانونية للتسجيل كناخبين خلال الاستحقاق الانتخابي القادم.

من جانبه أكد بالتمر ترحيب المصلحة بالتعاون مع المفوضية، وتذليل الصعوبات أمام كافة المواطنين لتوسيع قاعدة المشاركة بما يضفي على الانتخابات أعلى درجات المصداقية.

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