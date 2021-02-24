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دعوة من الجنوب لاعتماد الحكومة وإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت جمعية أصدقاء اليونسكو، حلقة نقاش بعنوان (الحكومة الليبية المرتقبة…التحديات ومتطلبات النجاح) بحضور عدد من النشطاء والمهتمين؛ وذلك في قاعة “بيت الثقافة” بمدينة سبها.

وأصدر المشاركون في “حلقة النقاش” بياناً دعوا فيه مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في اعتماد حكومة الوحدة الوطنية ومساعدتها على النهوض دون عراقيل.

وطالب البيان المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة الالتزام بخارطة الطريق، وصولاً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

وأكد البيان على ضرورة اهتمام حكومة الوحدة الوطنية بالمناطق الداخلية وفزان على وجه الخصوص لافتقار الإقليم لأبسط الخدمات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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