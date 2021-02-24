انطلاق فعاليات الدورة التدريبية “مسعف في كل بيت” في بلدية براك

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية “مسعف في كل بيت”بالتعاون بين فريق الهلال الأحمر ببلدية براك في وادي الشاطئ، وصالون رائدات الجنوب التابع للهيئة العامة للثقافة بمكتب وادي الشاطئ، والتي استمرت ثلاثة أيام، واستهدفت العنصر النسائي.
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قناة ليبيا
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