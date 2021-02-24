«العامة للكهرباء»: تفشي ظاهرة سرقة الأسلاك السبب الأول لانقطاع التيار

قالت الشركة العامة للكهرباء إن تفشي ظاهرة سرقة الأسلاك دون أي رادع أثر سلبا على المواطن بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن هذه الظاهرة انعكست سلبا عليها باعتبار أنها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

مشيرة إلى الاعتداء على خط مراجنة من 30 بئر العالم وسرقة أسلاك كهرباء تقدر بـ 350 مترا مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل بالمنطقة بدائرة توزيع سيدي السائح.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن هناك اعتداءات متكررة على مكونات الشبكة العامة تسببت في عدم استقرار شبكة التوزيع وضعفها وانقطاع الخدمة.

وأكدت أنه تم الاعتداء على خط مشروع الأغنام من فرعية التجفيف وسرقة أسلاك ضغط عال أيضا تقدر بـ 750 مترا مما تسبب في فصل التغذية عن نحو 10 محولات ومحطة أرضية وانقطاع الكهرباء على أجزاء واسعة من المنطقة بدائرة توزيع الحي الصناعي.