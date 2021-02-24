دخول أحد آبار النهر الصناعي بموقع السرير إلى الإنتاج بعد اكمال صيانته

أخبار ليبيا24

أنهى فريق الصيانة بجهاز النهر الصناعي بموقع السرير، الأربعاء، صيانة البئر 214 من الأعطال والتسريبات، وتشغيله لأول مرة، بمعدل تدفق يبلغ نحو 76.830 لتر في الثانية.

وأفاد، أحد مهندسي فريق الصيانة، لأخبار ليبيا24، أن في عام 2006 تم تجميع الوصلات الخارجية للبئر 214، وفي يوم الثلاثاء 07 يوليو 2020 جرى إرساء مضخة للبئر على عمق 159 مترًا، لافتًا إلى عمق البئر يصل لنحو 429 مترًا.

وأضاف، أنه بعد تشغيل البئر في تلك الفترة وجدت بعض المشاكل الكهربائية والميكانيكية، إذ قام فريق المنظومة الكهربائية، بإصلاح العطل الكهربائي، كما قام فريق صيانة المنظومة الميكانيكية، بدوره بإصلاح الأعطال والتسريبات في الوصلات والأنابيب الخارجية للبئر.

وقال واليوم 24 فبراير 2021 أُدخل البئر 214 على خط الإنتاج بمعدل تدفق 76.830 لتر في الثانية.