بلدية سرت تبحث الاستعدادات الأخيرة لاستضافة جلسات مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة

عقدت بلدية سرت اجتماعا موسعا، اليوم، ضم رئيس المجلس التسييري سالم عامر، والمتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق، ومدير إدارة التقنية بديوان مجلس النواب حاتم الترهونى، وعدد من أعضاء المجلس التسييرى.

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، تم خلال الاجتماع الأطمنئان على الترتيبات والاستعدادات وسير العمل لاستضافة جلسات التئام مجلس النواب بمدينة سرت، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وخاصة بعد أستلام رئاسة مجلس النواب الرد من لجنة 5 بجاهزية مدينة سرت أمنيا لاحتضان مجلس النواب.

وثمن المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله أبليحق، على الجهود التى بذلها المجلس التسييري لبلدية سرت والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت وأهالى سرت لترحيبهم بانعقاد مجلس النواب، ومن جهتة أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر خلال اللقاء أن مدينة سرت ترحب بانعقاد جلسات مجلس النواب وأنها جاهزة لاستضافة جلساته وكافة الإمكانيات تم تسخيرها من أجل نجاح الانعقاد.