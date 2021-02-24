الدبيبة يلتقي بالسفير الجزائري في إطار العمل الثنائي بين ليبيا والجزائر

أخبار ليبيا24

التقى رئيس حكومة الوحدة المكلف، عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، مع سفير الجزائر في ليبيا، كمال حجازي.

وقال الدبيبة، على تويتر، إن السفير الجزائري أبدى دعم وحرص الجزائر على سلامة واستقرار ليبيا.

وأضاف الدبيبة، “أن التاريخ المشترك وعمق العلاقة بين البلدين سيكون مفتاحا للكثير من العمل والتنسيق الثنائي، بما يحقق مصلحة ورفاه الشعبين الشقيقين”.

وكان الدبيبة قد التقى الثلاثاء مع السفير التونسي الأسعد العجيلي، إذ ناقشا سبل تحقيق شراكة أكثر فاعلية بين ليبيا وتونس.

وقال الدبيبة، إن حكومته تتطلع إلى أن تكون المنطقة الحدودية عامل استقرار وتنمية مشتركة للطرفين، لافتًا إلى أن زيارة تونس ستكون من ضمن أولويات برنامج الزيارات الخارجية للحكومة.