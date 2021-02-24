المشري: يجب إنهاء المراحل الانتقالية بالاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري اليوم الأربعاء، سفيرَ الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وقال المجلس في بيان له، طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء تناول المستجدات السياسية وسبل دعم مساراتها، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي في إرساء دعائم الاستقرار في ليبيا.

وبحسب البيان، أعرب المشري عن تَطلعه لدور إيجابي أكبر للاتحاد تجاه الملف الليبي، مشدداً على ضرورة معالجة المختنقات بعيداً عن الحلول التلفيقية السريعة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالتوافق على الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.

من جهته أكد السفير الأوروبي على أن الاتحاد سيبذل المزيد من الجهود لدعم العملية السياسية من خلال التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، وكذلك تقديم الدعم الفني عن طريق مجموعات العمل التابعة للاتحاد.