عشية جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.. باشاغا يجتمع مع رئيس “المجلس العسكري مصراتة” في طرابلس

عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا صباح اليوم الأربعاء اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان مصراتة ورئيس المجلس العسكري مصراتة وبعض نشطاء المدينة.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء شهد استعراض الأوضاع الأمنية داخل البلاد وآخر مستجدات الأوضاع الراهنة التي تمر بها، وسبل حلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تقف عائقاً أمام بناء دولة القانون والمؤسسات، والتأكيد على أن السيادة الليبية خط أحمر والوقوف صفاً واحداً أمام كل تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.

وأضاف البيان: “جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس الحديث عن النجاح في إعادة بناء وزارة الداخلية وإصلاح المشاكل والعراقيل التي كانت تواجهها في السابق، وإصلاح النظام الإداري والمالي والقضاء على الفساد ومحاربته، وكذلك إعادة فتح الكليات ومعاهد الشرطة لبناء كوادر أمنية وشرطية ذات كفاءة عالية في العمل الأمني” على حد ادعائه.

وكشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لـ “الساعة 24″، عن أن التشيكلة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية ستقدم لهيئة رئاسة مجلس النواب بمدينة طبرق.