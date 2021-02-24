مساع ليبية لتصدير زيت الزيتون والتمور لإيطاليا وأوروبا

في إطار سعيهم لتصدير زيت الزيتون لإيطاليا والأسواق الأوروبية، عقد المركز الوطني لتنمية الصادرات في حكومة الوفاق اجتماعاً اليوم الأربعاء مع غرفة التجارة الإيطالية الليبية.

وحضر الاجتماع المدير العام للمركز الوطني لتنمية الصادرات محمد الذيب، والمتحدث باسم الغرفة التجارية الليبية الإيطالية جان فرانكو داميانو، بالإضافة لعدد من المستشارين والخبراء في المجال التجاري.

وناقش المجتمعون الآلية التي يجب اتباعها في تصدير المنتجات الليبية ذات الجودة العالية كزيت الزيتون، والتمور، والتونة، إلى الأسواق الإيطالية والأسواق الأوروبية.

كما تطرق المجتمعون لإمكانية تفعيل الاتفاقيات والمذكرات المُوقّعة سابقاً، والتي جُمّدت بسبب النزاعات الدائرة في البلاد.

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