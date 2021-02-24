الدبيبة: السفير الجزائرى أكد حرص بلاده على سلامة واستقرار ليبيا

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الوطنية: “لقاء أخوي آخر جمعني بسعادة السفير الجزائري “كمال حجازي”، الذي أبدى دعم الجزائر وحرصها على سلامة واستقرار ليبيا”.

وأضاف الدبيبة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:” التاريخ المشترك وعمق العلاقة بين البلدين سيكون مفتاحا للكثير من العمل والتنسيق الثنائي بما يحقق مصلحة ورفاه الشعبين الشقيقين”.

وكشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أنه سيقدم التشكيلة الحكومية إلى مجلس النواب غدا الخميس.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، إنه سيكون بصدد نشر أسماء المرشحين في وقت لاحق.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، محادثة هاتفية بعد ظهر اليوم مع رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة.

وذكر بيان لـ”البعثة” أنه مع سرعة اقتراب الموعد المحدد لتقديم تشكيلة الحكومة، ناقش الطرفان التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف.