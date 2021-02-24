ملف جنوب طرابلس وتاورغاء على طاولة ليبية أممية

عُقِدَ في ديوان رئاسة الوزارة في طرابلس الأربعاء اجتماعاً ضم كلّاً من وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين الدكتور يوسف جلالة، ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة جورجيت جانيون، ونائب رئيس وكالة الأمم المتحدة للهجرة في ليبيا مات هوبر، والوفد المرافق لهم.

وشهد الاجتماع استعراض الحاجيات المحلية الخاصة بمناطق جنوب طرابلس، ومناقشة الطرق التي تساعد على عودة أهالي تاورغاء، والعمل على حل مشكلات البنية التحتية التي تؤخر العودة.

وأوضح “جلالة” الجهود التي بذلتها حكومة الوفاق ووزارة النازحين في هذا المجال، بالإضافة لإيضاح آلية عمل الوزارة، ودورها الفني الاستشاري في ملف النازحين والمصالحة الوطنية.

من جانبها رحبت جانيون باستمرار وقف إطلاق النار، وبتسهيل مهمة العاملين في المجال الإنساني لتقديم الخدمات الضرورية لمستحقيها.

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