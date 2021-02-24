خفر السواحل ينقذ 94 مهاجراً قبالة طرابلس

أخبار ليبيا 24

تمكن أمن السواحل التابع لداخلية الوفاق من إنقاذ حياة 94 مهاجراً غير قانوني من جنسيات مختلفة، عُثِرَ عليهم تائهين في عرض البحر في قارب مطاطي متهالك.

وبحسب بيان لداخلية الوفاق قامت عناصر من أمن السواحل بإنقاذهم ونقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين التابعة للإدارة بميناء طرابلس الدولي، وأشارت القوة التي أنقذتهم لوجود 10 نساء وطفلين على متن القارب المتهالك.

وأكد البيان تقديم المساعدات الإنسانية والطبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، قبل أن يتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يذكر أنّ عملية التسليم تمت بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، ورئيس فرع الإدارة طرابلس، ورئيس قسم الدوريات البحرية، ورئيس مكتب العمليات البحرية.