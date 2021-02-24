ليبيا الان

بوريطة: لا استقرار في ليبيا دون إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 February, 2021

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم الأربعاء في اجتماع دولي عبر الاتصال المرئي إن استمرار عدم الاستقرار في ليبيا له آثار على منطقة شمال إفريقيا.

وأضاف بوريطة في لقاءات اليوم من بين اجتماع المؤتمر الدولي الذي يعقده مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكنجز، تحت عنوان “الشرق الأوسط والإدارة الأمريكية الجديدة”. أنه “لا بد أن يتم إجراء انتخابات لأنها الوحيدة الكفيلة بتحديد من لديه الشرعية لقيادة ليبيا”.

كما تطرق الوزير المغربي إلى عدد من القضايا الإقليمية مثل الهجرة واللاجئين والعلاقة مع أوروبا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • توجد مواضيع لخصوصية الدولة وأستقلالها وتفعيل شئن الدولة الليبية والقضائية التشريعية والإدارات المدنية والأمانات ـ تلزم عدم الاستعجال بأي موضوع من إنتخابات أو غيره ـ وهذه شئون الليبيين ـ وتشرع قاتونيا عدم تدخل الدول الأجنبية أو الدول أو الجهات المعرقلة للأصلاح في شئون الليبية .
    يا أخي تكلم على جرائم الحرب الي تمارسها أوروبا على ليبيا ـ إن كان يهمك فعلاً مصالح ليبيا والدول الأفريقية ..؟!!! سبحان الله ..!!

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  • التلوث النفطي البحري في سواحل المتوسط ـ انظر للرابط من المهم النشر

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