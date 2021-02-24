بوريطة: لا استقرار في ليبيا دون إجراء الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 February, 2021

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم الأربعاء في اجتماع دولي عبر الاتصال المرئي إن استمرار عدم الاستقرار في ليبيا له آثار على منطقة شمال إفريقيا.

وأضاف بوريطة في لقاءات اليوم من بين اجتماع المؤتمر الدولي الذي يعقده مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكنجز، تحت عنوان “الشرق الأوسط والإدارة الأمريكية الجديدة”. أنه “لا بد أن يتم إجراء انتخابات لأنها الوحيدة الكفيلة بتحديد من لديه الشرعية لقيادة ليبيا”.

كما تطرق الوزير المغربي إلى عدد من القضايا الإقليمية مثل الهجرة واللاجئين والعلاقة مع أوروبا.