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بليحق: مجلس النواب يتسلم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية صباح الخميس

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق مساء اليوم الأربعاء، إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح سيتسلم التشكيل الوزارية في مدينة طبرق من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة صباح غد الخميس.

وأضاف بليحق لـ«بوابة الوسط» أنه «سيتم بعد ذلك تحديد موعد لجلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت»، موضحا أن تحديد موعد الجلسة «مرتبط بموعد استلام التشكيلة الحكومية الجديدة».

كما أكد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، أن «تشكيلة الحكومة ستُقدّم غدا لمجلس النواب والمجلس الرئاسي في الوقت نفسه»، مؤكدا أن الحكومة الجديدة «قد اختيرت من 10 آلاف سيرة ذاتية تسلّمها رئيسها عبد الحميد الدبيبة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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