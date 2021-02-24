السني عن دور البرلمان والانتخابات: نحاول إعادة إنتاج العجلة

قال طاهر السني مندوب حكومة الوفاق بالأمم المتحدة، إن أهم أُسس الدولة المدنية الفصل بين السلطات وعدم قدرة مؤسساتها الانفراد بالسلطة أو الابتزاز السياسي.

وتابع في تغريده على حسابه بموقع تويتر، البرلمان يعتمد أو يسحب ثقة الحكومة، رئيس الدولة يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة، الشعب ينتخب رئيس الدولة في فترات محددة، ما نعيشه الآن من تحديات لأننا نحاول إعادة إنتاج العجلة!.

ومن المقرر أن يقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبية، التشكيلة الحكومية إلى مجلس النواب غدا الخميس، وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، إنه سيكون بصدد نشر أسماء المرشحين في وقت لاحق.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، محادثة هاتفية بعد ظهر اليوم مع رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة.

وذكر بيان لـ”البعثة” أنه مع سرعة اقتراب الموعد المحدد لتقديم تشكيلة الحكومة، ناقش الطرفان التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف.